Эхо референдума. Власти Каталонии прокомментировали будущее "Барселоны"

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КИЕВ, 4 окт – РИА Новости Украина. Глава Женералитета (правительство Каталонии) Карлес Пучдемон заявил, что решение о том, где будет играть футбольный клуб "Барселона", если Каталония объявит о независимости от Испании, примет сам клуб.

"Решение об этом принимает только сам клуб. Я не могу представить, что испанская лига захочет отказаться от такого важного клуба, а также игр между Мадридом и "Барсой". Хотя я и являюсь фанатом "Жироны", эти игры я смотрю с удовольствием", — заявил Пучдемон в интервью немецкому таблоиду Bild.

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Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.