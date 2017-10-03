Референдум в Каталонии: забудьте о прежней Испании и... Европе

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Политологи продолжают следить за развитием ситуации в Каталонии, где в воскресенье 1 октября прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, и строят предположения относительно возможных последствий.

Некоторые эксперты предсказывают скорое провозглашение независимости Каталонии, другие считают, что Барселона просто пытается таким образом получить дополнительные преференции. Однако все соглашаются с тем, что последствия могут быть серьезными, Испания и Европа уже не будут прежними.

Напомним, Мадрид назвал референдум незаконным, его проведение было "заморожено" Конституционным судом страны.

На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Тем не менее голосование на многих участках состоялось.

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По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек.

Каталония провозгласит независимость?

Каталония в ближайшее время может провозгласить независимость, опираясь на результаты воскресного референдума. Об этом сказала на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, ведущий аналитики Международного информационно-аналитического центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова.

По ее словам, запущенный Мадридом силовой сценарий "запустил как раз максимально протестный электорат" и привел к тому, что явка была высокой, не считаться с этим будет сложно. Дубинки, газ, резиновые пули сыграли и психологическую роль, уже прозвучали заявления о том, что "Испания потеряла Каталонию"…

REUTERS Juan Medina Протесты против запрета референдума в Каталонии

"Референдум можно считать состоявшимся, значит, в течение 48 часов Каталония, скорее всего, провозгласит независимость", — предположила политолог.

Решмедилова также отметила, что многое будет зависеть от того, есть ли у Каталонии серьезные союзники. Во всяком случае, по ее мнению, в успехе борцов за независимость региона могут быть заинтересованы игроки, добивающиеся ослабления ЕС и европейской валюты.

Отметим, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после проведенного в воскресенье референдума о независимости региона от Испании заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.

"Идут торги"

С перспективой скорого провозглашения Каталонией независимости не согласился политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По его словам, если отбросить исторический антураж, то все процессы, происходящие сейчас в регионе, можно считать элементом торгов с центральной властью Испании.

"Это, на самом деле — вопрос денег. Лучших друзей поссорили деньги. Вот такая ситуация в Испании, поскольку основное недовольство каталонцев и властей Каталонии вызвано тем, что слишком большое количество налогов одна из самых богатых провинций вынуждена отдавать в Мадрид, не получая взамен тех субвенций, на которые они надеялись", — сказал аналитик.

Он напомнил про договор между властями Каталонии и центральной властью, заключенный в 2006 году, согласно которому большая часть налогов должна оставаться в регионе – "однако потом произошел кризис 2008-2009 года, центральная власть свои обязательства не выполнила, и это еще сильнее повлияло на определенные центробежные тенденции".

Чего хотят каталонцы?

Результаты референдума еще не свидетельствует о том, что "каталонцы на самом деле хотят независимости", отметил Корнейчук. Он напомнил: проголосовали на референдуме 42%, из которых действительно 90% сказали "да", но в численном выражении это "всего два миллиона человек из 5,3 миллиона человек, имеющих право голоса, из 7 миллионов каталонцев".

"Поэтому можно, конечно, с помощью своих сторонников из меньшинства принять решение о независимости. Однако — как воплотить его потом (в жизнь — Ред.), и не выступят ли против этого большая часть населения Каталонии — это большой вопрос. Я считаю, что этот референдум — это продолжение торгов между Каталонией и Мадридом, которые идут уже не один год", — сказал политолог.

По его словам, Мадрид в последние годы не хотел идти на компромиссы, но теперь у властей Каталонии появился достаточно сильный аргумент для того, чтобы оказывать давление на центральную власть. Поэтому, считает Корнейчук, скорее всего, мы не увидим каких-то кардинальных решений: "стороны сядут за стол переговоров и будут говорить о том, как им жить дальше".

Зачем силовые действия

Мадрид на самом деле не пытался сорвать референдум, поскольку тогда "могли бы заблокировать большую часть избирательных участков", но этого не произошло. В случае центральная власть также пыталась показать свою силу с тем, чтобы иметь более прочные позиции на будущих переговорах, считает Корнейчук.

Проводя аналогии, эксперт отметил, что и курдский референдум можно рассматривать как элемент торга между Вашингтоном и Москвой.

Принимавший участие в пресс-конференции политолог-международник Владимир Воля отметил, что вряд ли инициаторы референдума действительно питают иллюзию о реальной независимости Каталонии.

"Думаю, изначально (глава правительства Каталонии — Ред.) Пучдемон прекрасно понимал, что из этой попытки референдума может получиться лишь очень хороший политический инструмент для того, чтобы дальше развивать свою игру", — сказал Воля, добавив, что речь идет о получении дополнительных полномочий.

Политолог подчеркнул, что ЕС не признает результаты референдума, поскольку "может быть эффект домино, цепная реакция". В самой же Испании — "начнется переговорный процесс". Впрочем, и применение силы не пройдет даром: количество сторонников независимости Каталонии возрастет, особенно среди молодежи.

Как Крым и Донбасс ответили Киеву

Многие СМИ проводят параллели между референдумами в Каталонии, в Курдистане и в Донбассе. Однако, по словам Корнейчука, тут больше отличий, нежели сходства.

"Во-первых, мы должны понимать, что и Курдистан, и Каталония давно демонстрировали определенные центробежные тенденции, они давно имеют автономию… А ситуация в Донбассе была совершенно иная. Там не было автономии, Донбасс никогда не демонстрировал желания отъединиться от Украины. И мы прекрасно понимаем, что референдум в Донбассе (…) на самом деле был ответной мерой на ситуацию в Киеве, это был ответ на Майдан, будем откровенно говорить, на тот государственный переворот, который здесь произошел", — сказал Корнейчук.

Он добавил, что таким же ответом был и крымский референдум: "конечно, не обошлось без манипуляций СМИ, без участия наших российских друзей, но это все было бы невозможно, если бы в Крыму, как потом в Донбассе, не увидели тот беспредел, который был в Киеве, те смерти, которые были в Киеве, не увидели бы, что пришла полностью подконтрольная США власть, причём власть, достаточно антироссийски настроенная".

Корнейчук напомнил, что одним из первых действий новой власти была отмена известного "языкового" закона Кивалова-Колесниченко и поняли, что "начинается новый этап укрепления украинизации", и это теперь будет сопряжено с силовыми мерами.

"В какой-то степени, наверное, они были правы", — резюмировал политолог.