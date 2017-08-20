Хозяйке на заметку. Где легко перейти границу с ЕС без виз, очереди и паспорта

РИА Новости Украина

Наш эксперимент: перейти границу между Украиной и одной из стран — членов ЕС и НАТО можно быстро, легко, а главное — даже без документов, пишет Лариса Максимчук.

Конечно, об этом одном из самых доступных способов попасть в страны Евросоюза почти никто из наших граждан не слышал и не знает.

"Как такое может быть?!" — спросите вы.

А вот как.

Я всегда представляла себе границу как некую исключительно защищенную территорию, к которой нельзя даже приблизиться, не только пересечь. Наивная! Эта граница выглядит скорее как в детской игре в пограничников…

…Ивано-Франковская область, Верховинский район, гуцульское село Буркут. Это настоящий край географии — дальше дороги нет, за деревней начинаются непроходимые чащи и стремительный подъем, спрятанный в узком ущелье между обрывистых гор в верховьях Черного Черемоша. Формально это село есть на картах, но жителей здесь нет, последние жители уехали отсюда почти десять лет назад после страшного наводнения. Иногда сюда заворачивают на пикник туристы.

С украинской стороны — еще с советских времен — стоят деревянные столбцы, подобные тем, на которых выращивают фасоль, но вместо стручков на них висят остатки заржавелой оборванной колючей проволоки, однако во многих местах ни проволоки, ни столбцов уже не осталось. Никаких предупредительных знаков — это еще Украина или уже Румыния, сюда можно или я уже попалась. Ничего не понятно. Поэтому — иду дальше.

Украинское фото Работа отдела пограничной службы "Рава-Русская" во Львовской области

Непременным атрибутом государственной границы является разграничительная полоса, которая, собственно, и служит нейтральной территорией, на которую строго запрещено ступать. Ее специально перекапывают для того, чтобы на ней оставались следы нарушителей государственной границы. Здесь она тоже есть, но перекопана была, очевидно, очень давно и теперь походит скорее на широкую битую полевую дорогу, на которой трудно разглядеть любые следы…

Через несколько метров, двигаясь по дороге-границе, справа от нее замечаю первые символы границы — пограничные столбцы: сине-желтый украинский и белый с румынским триколором. И вот этот момент нелегального пересечения границы Украины наступил!

Посреди белого дня, при свидетелях и под прицелом камер я прохожу румынский столб и, пройдя несколько метров, оказываюсь на территории соседнего государства. Так это и есть граница со страной — членом НАТО?! Трудно поверить, но да. Больше никаких препятствий — никаких заборов, наблюдательных камер, противотанковых рвов или минных полей — абсолютно ничто не мешает мне повернуть направо и спуститься по горным склонам в румынский Марамуреш. Ну а оттуда можно и далее — через Венгрию или Сербию вглубь ЕС, если, конечно, повезет. Однако легкость, с которой было преодолено, казалось бы, главное и самое сложное препятствие на пути к окутанной мечтами цели — вдохновляет!

Когда-то неподалеку от границы с украинской стороны кипела бурная курортная жизнь. Дело в том, что с середины ХIХ века до начала Второй мировой войны здесь функционировал известный бальнеологический курорт с источниками лечебной минеральной воды, который, кстати, был самым высокогорным в стране — более 1000 метров над уровнем моря. В начале прошлого века в нем даже несколько недель лечилась Леся Украинка, и именно здесь ее навещал Иван Франко. Но после войны советская власть не стала восстанавливать курорт, и село постепенно пришло в упадок до нынешнего состояния.

А вот что осталось неизменным с времен Леси Украинки и Ивана Франко, так это 35 километров плохой дороги, ведущей сюда с трассы Ворохта-Верховина через село Зеленое, в котором расположено КПП украинских пограничников. Да, они здесь есть. Например, чтобы проехать по дороге в направлении Буркута, нужно получить разрешение на пребывание в пограничной полосе. При наличии паспорта его можно получить очень быстро. Но если вы не в авто — не стоит особо волноваться. Даже если нет паспорта, обойти контрольный пункт можно запросто — по соседнему хребту через лес. Риск встретить пограничника — минимальный.

Государственная пограничная служба Украины Пограничная служба

Поэтому от Буркута до государственной границы — примерно три километра горными тропами через лес. Сразу предупреждаю, что для успешного достижения поставленной цели лучше всего передвигаться прямо по лесу, так вы, наверное, никого не встретите. И не забудьте топографические карты — с ней не заблудитесь даже без проводника. Примерно за полтора часа восхождения по лесным зарослям оказываемся на полонине, которая за сорок минут выведет вас на условную государственную границу Украины.

Условная — ибо только на коротких отрезках с румынской стороны кое-где установлены крестовины с намотанной на них свежей колючей проволокой. И их легко обойти или просто перелезть — без риска поцарапаться или порвать одежду.

Моя прогулка по нейтральной полосе продолжалась примерно шесть часов. И — ни одного пограничника, что румынского, что украинского, которые бы встретили меня, обыскали, проверили документы или как-то по-другому отреагировали на передвижение по запрещенным территориям постороннего лица! Но пересечь государственную границу и увидеть живого пограничника не входило в мои планы. Поэтому я сама решила их найти.

… На склоне одной из гор, по которой проходит граница, за несколько сотен метров сбоку стоит грубое деревянное здание. Здесь, как оказалось, и несут службу наши пограничники. Собственно, я об этом узнала только тогда, когда заглянула внутрь со словами: "Как дела, ребята? Вам здесь не скучно сидеть?"

Надо отдать должное — часовые немедленно, увидев гостя, похватались за свои АК и стали меня спрашивать, есть ли документы. Пограничниками оказались местные ребята, которые служат по контракту, и заступают на дежурство раз в несколько суток. По их словам, этот участок границы самый спокойный — никаких нелегалов или контрабандистов.

"Вон какие высокие горы — до ближайшей деревни в Румынии двадцать километров по горам. Никто здесь не ходит", — объясняют.

Хотя, увидев собственными глазами и испытав на себе, как легко можно пересечь границу, я бы не была так спокойна на месте Государственной пограничной службы. Самое интересное, что как я поняла из услышанного, у наших пограничников даже нет средств связи.

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…По обе стороны границы до горизонта простираются синие горы. С украинской стороны они более низкие и пологие, с румынской — это уже высокие скалы. Говорят, что из живых существ проходят без паспортов через границу с румынской стороны только медведи, которых там развелось очень много. Но, как мы убедились на себе, косолапые — не единственные гости, которые могут воспользоваться открытой и бесконтрольной государственной границей.

Государственная пограничная служба Украины Украинский пограничник. Архивное фото

Конечно, мы никого не призываем незаконно пересекать границу Украины. Но хотим спросить у командования Государственной пограничной службы Украины: а действительно ли можно уверено сказать, что границы Украины — на замке?