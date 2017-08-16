Госпогранслужба усиливает охрану границы на угрожающих направлениях

facebook.com/mvs.gov.ua

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Глава пограничного ведомства Петр Цигикал отдал поручение начальникам региональных управлений провести обследование участков отделов пограничной службы и подготовить предложения по усилению системы охраны границы на наиболее угрожаемых направлениях, сообщает пресс-служба пограничной службы Украины.

Читайте также: Как могла "Стена" Яценюка "съесть" 100 миллионов?

"Вы начали эту работу еще три года назад, когда были заложены основы обновленного пограничного ведомства. Сейчас нам с вами нужно довести начатое до логического завершения и сделать границу непреодолимым барьером на пути преступных группировок", — сказал Цигикал.

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины в 2017 году может получить 500 миллионов гривен на строительство проекта "Стена" на границе с Россией.