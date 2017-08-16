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    Общество

    Госпогранслужба усиливает охрану границы на угрожающих направлениях

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    По словам главы Государственной пограничной службы Петра Цигикала, необходимо сделать границу Украины непреодолимым барьером на пути преступных группировок.
    Учения пограничников. Архивное фото
    facebook.com/mvs.gov.ua

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Глава пограничного ведомства Петр Цигикал отдал поручение начальникам региональных управлений провести обследование участков отделов пограничной службы и подготовить предложения по усилению системы охраны границы на наиболее угрожаемых направлениях, сообщает пресс-служба пограничной службы Украины.

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    facebook.com/DPSUkraine
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    "Вы начали эту работу еще три года назад, когда были заложены основы обновленного пограничного ведомства. Сейчас нам с вами нужно довести начатое до логического завершения и сделать границу непреодолимым барьером на пути преступных группировок", — сказал Цигикал.

    Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины в 2017 году может получить 500 миллионов гривен на строительство проекта "Стена" на границе с Россией.

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