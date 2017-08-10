Цыгане пытались пройти границу с криками "без виз"

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Во Львовской области цыгане пытались пройти границу, выкрикивая на пограничников и полицейских "без виз", сообщил сотрудник полиции Львовской области Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Интересная и смешная история пропускной пункт Краковец. Восемь человек ромы (цыгане), женщины, мужчины а также и дети, пробовали перейти границу и кричали без виз, Порошенко сказал без виз!", — сообщил Зинкевич.

Полиция попросила покинуть их пограничный пункт.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что с начала действия безвизового режима с Европейским Союзом в пересечении границы было отказано 55 украинцам.