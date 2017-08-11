"Стена" на границе. Погранслужба назвала виновных в срыве проекта

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КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Завершению проекта "Стена" на границе с Россией мешает политическая составляющая и дискредитирующая проект информационная кампания в СМИ, заявил журналистам в пятницу помощник главы Государственной пограничной службы — пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"Все будет зависеть от финансирования и, конечно, от политических игр вокруг этого проекта. Потому что, к сожалению, политическая составляющая очень мешает реализации проекта. Но, тем не менее, если финансирование будет на надлежащем уровне, то в этом году мы планируем полностью завершить обустройство границы в Харьковской области и активно продвинуться на северном участке Луганской области", — сказал Слободян в комментарии телеканалу "112. Украина" в пятницу.

Он уточнил, что в СМИ постоянно ставится под сомнение актуальность этого проекта, в связи с чем его тяжело реализовывать.

"Сейчас срок реализации проекта продлен до 2020 года. Если темпы финансирования будут в соответствии со сметой, то наше обязательство организовать процесс будет максимально быстрым и эффективным", — добавил Слободян.

Ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Все семь подозреваемых в растрате госсредств, выделенных на обустройство государственной границы с РФ в рамках проекта "Стена", арестованы с возможностью внесения залога.

В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.