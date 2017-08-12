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    Украина увеличит количество постов на границе с Россией и Белоруссией

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    Глава ГПСУ Петр Цигикал подчеркнул, что основное внимание его ведомство уделяет трем участкам: общая граница с Россией, Белоруссией и приднестровский участок.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Новый глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил о планах по увеличению количества постов на границе с Россией и сократить расстояние между ними в соответствии с европейскими стандартами.

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    "Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15-20 километров должно быть между непосредственно пограничными подразделениями", — сказал он в эфире "5 канала".

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    Цигикал отметил, что сегодня расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 и более километров — это усложняет работу по охране границы.

    По его словам, основное внимание ведомство уделяет трем участкам: общая граница с Россией, Белоруссией и приднестровский участок.

    В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен. Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. В настоящее время правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.

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