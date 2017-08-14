НАПК, день открытых дверей: декларация Порошенко, проблемы с кадрами и крышей

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Возле здания Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) на бульваре Дружбы народов утром в понедельник прохожие наблюдали большое скопление журналистов – десятки камер. Кто-то даже поинтересовался в шутку: "Что, изловили кого-нибудь? Особо крупного коррупционера?..". Но повод был другой: в честь первой годовщины практической деятельности в НАПК решили впервые провести день открытых дверей для прессы.

Перед тем, как провести журналистов по этажам-департаментам агентства, их попросили "не блуждать по коридорам", держаться группой и не снимать документы, лежащие на столах – "там могут быть секреты".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Здание НАПК

Хотя особенно в НАПК ничего не скрывали. Представителям СМИ показали даже помещение серверной – впрочем, выяснилось, что на серверах здесь хранятся только ресурсы самого агентства, тогда как реестр е-деклараций размещен "на защищенной площадке" СБУ.

Что там с декларацией Порошенко?

Из всех секретов более всего представителей СМИ интересовала декларация президента Украины Петра Порошенко: проверили ее уже или нет, насколько тщательно проверяют, например, наличие зарубежных активов?

Петр Порошенко подал электронную декларацию, согласно которой у него есть наличными 800 тыс. грн и 60 тыс. долларов, и поспешил заверить общественность, что все его многочисленное недвижимое и движимое имущество, было куплено до президентства, в то время, когда он не был на государственной службе.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Журналисты в холле НАПК

Как обстоят дела с проверкой декларации гаранта украинской Конституции? Заместитель руководителя первого отдела Департамента финансового контроля НАПК Аркадий Сесемко сообщил, что, по его данным, "декларация президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Журналистам о работе НАПК рассказал руководитель аппарата НАПК Игорь Ткаченко

Журналисты поинтересовались: не оказывается ли в связи с проверкой президентской декларации какого-либо давления на сотрудников агентства? Сесемко ответил, что об этом надо спрашивать непосредственно уполномоченное лицо, занятое проверкой, сам же он никакого давления не заметил.

Сколько проверено е-деклараций

Чиновник также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день есть решения в отношении проверок 39 электронных деклараций, в отношении четырех лиц результаты проверки направлены в НАБУ. По словам Сесемко, до конца месяца будет около ста решений по проверкам деклараций.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Надпись под одним из кабинетов НАПК

В настоящее время проведено 313 полных проверок электронных деклараций 244 человек, из них по решению НАПК были начаты полные проверки деклараций президента Украины и членов правительства, сообщил чиновник. В частности, уже утверждены результаты полных проверок деклараций 15 министров.

Сесемко добавил, что остальные лица проверялись по заявлениям "раскрывателей" (или же "изобличителей"), которые сообщали в агентство о несоответствии деклараций должностных лиц действительному положению дел.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Серверная НАПК

Идут сообщения и по "горячей линии" НАПК. В этом году было уже 800 сообщений, хотя большая часть касалась не коррупции – люди сообщают даже о тарифах, о невыполнении судебных решений и т. д.

Опасно быть изобличителем

У некоторых "раскрывателей" ("изобличителей") бывают определенные трудности после их "раскрытий", отметил руководитель Департамента организации работы по предупреждению и выявлению коррупции НАПК Олег Онищук.

Например, в прошлом году в НАПК обратился полицейский из Харькова, сообщивший о том, что его начальник берет взятки. После этого, рассказал Онищук, друзья начальника начали мстить: полицейский не прошел аттестацию (хотя он – чемпион мира по полицейскому многоборью). Пришлось агентству бороться за "раскрывателя".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Серверная НАПК

Возникли неприятности и у судьи, заявившей на мэра Полтавы. По словам Онищука, судью после этого "начали выдавливать с работы". Этим вопросам также занимаются в НАПК.

Но все-таки почему так мало проверено деклараций? По словам чиновника, препятствием является отсутствие автоматизированной системы проверки, поэтому уполномоченные лица агентства сами изучают декларации и "в ручном режиме" делают письменные запросы в различные органы, которых может быть 10-15…

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На запросы относительно собственности за рубежом тоже очень долго приходится ждать ответов, отметили представители НАПК (обсуждая вопрос о сообщениях относительно виллы в Испании, которую будто бы забыл указать в декларации президент).

Проблемы с кадрами и с крышей

Есть еще одна проблема: 700 тысяч декларантов, а агентство до сих пор не укомплектовано полностью кадрами. Как сообщил РИА Новости Украина руководитель аппарата НАПК Игорь Ткаченко, в настоящее время в НАПК работают 311 сотрудников, при этом – есть 60 вакансий.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Надпись под одним из кабинетов НАПК

По его словам, "конкурсы проходят все время", но трудность в том, что НАПК выполняет функции, которых до сих пор ни одно учреждение не выполняло: вопросы политической коррупции, изучение образа жизни и т.п.

Поэтому подходящих кандидатов отбирать сложно, приходится организовывать обучение.

Ткаченко пожаловался на то, что пресса не всегда справедлива к НАПК: пишут о всяких скандалах, о выделенных агентству сотнях миллионов гривен, но — "посмотрите сами, в каком состоянии здание".

А поскольку здание не целиком передано НАПК, то даже проблема текущей крыши так просто не решается, отметил руководитель аппарата. И показал в подтверждение этого сейф, в котором хранятся результаты проверок и потолок над ним – с явными следами "потопа".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Брифинг НАПК

Однако проблему текущей крыши в агентстве надеются быстро решить. А вот вопрос с перегрузкой более серьезный. По словам Игоря Ткаченко, штатная численность каждого департамента – 56 человек, в среднем в месяц департамент получает около 20 тысяч обращений, касающихся финансового контроля и проверки деклараций – и по каждому из них нужно "принимать коллегиальное решение, начинать проверку" (или же отказать).

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"Более ста вопросов каждый раз готовится и рассматривается коллегиально, так, как это предусмотрено законодательством", — сказал руководитель аппарата НАПК.

Он отметил, что на рассмотрение и принятие решений дается 15 дней – "возможно, что нужно менять в законодательстве".

Напомним, ранее возникали сбои в системе е-декларирования. Из-за этого на заседании Кабмина произошел конфликт между главой НАПК Натальей Корчак и премьер-министром Владимиром Гройсманом, который раскритиковал работу реестра и призвал Корчак и членов НАПК уйти в отставку. Однако Корчак это предложение отвергла.