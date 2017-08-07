НАПК решило проверить декларации 220 чиновников

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о проведении полной проверки деклараций 220 чиновников за 2015 и 2016 годы, сообщается на сайте антикоррупционного ведомства.

Отмечается, что НАПК по состоянию на август текущего года рассмотрело информацию по 376 обращениям, полученным от физических или юридических лиц, из средств массовой информации и других источников.

"На основании этой информации НАПК приняло решение о проведении полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по 220 субъектам декларирования и представленным ими 265 декларациям за 2015, 2016 годы", — говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что по результатам рассмотрения информации в обращениях приняты решения об отказе в проведении полной проверки 156 субъектов декларирования.

Также отмечается, что решениями НАПК о результатах полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности, устанавливается достоверность или недостоверность указанных в электронной декларациях сведений.

"В первом случае решение направляются декларанту для ознакомления. В случае обнаружения недостоверных сведений, НАПК сообщает об этом декларанту и руководителю органа, где работает декларант. Также, если действия не предусматривают административной или уголовной ответственности, НАПК вносит предписание или направляет материалы дела в специальные уполномоченные органы в сфере противодействия коррупции: НАБУ, ГПУ, МВД. По своему отдельному решению НАПК составляет и направляет в суд протоколы об административных правонарушениях", — пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, НАПК выявило у политической партии "Свобода" нарушений финансирования на более чем 2,3 млн гривен.