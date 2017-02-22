Для проверки каждой е-декларации у НАПК нет ни сил, ни ресурсов - эксперт

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Почему в проверке электронных деклараций в Украине наблюдается избирательность, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политтехнолог Ярослав Макитра.

"В этом свете вряд ли можно ожидать серьезных резонансных выводов. Я думаю, что будет сказано, что все прекрасно и замечательно у наших чиновников. Почему выборочно? Потому что законодательство таким образом структурировано, что дает возможность НАПК этим манипулировать. Все декларации не будут проверяться, это очевидно, понятно. Нет ни сил, ни ресурсов, ни обязанности проверить подробно каждую декларацию всеми возможными средствами. Поэтому будут выбираться. К сожалению, это зависит от субъективного политического влияния и у нас есть проверки 500 гривен премии, а взамен нет других миллионов, хотя есть депутатские запросы и запросы общественности", — отметил эксперт.

Национальное агентство по предупреждению коррупции уже в четверг, 23 февраля, начнет проверять электронные декларации. В первую очередь Нацагентство проверит декларации президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров. Соответствующее решение было принято накануне на заседании НАПК. Собственно проверка деклараций чиновников продлится 60 календарных дней.