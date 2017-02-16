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    Мельничук исправил в е-декларации шутку о триллионе гривен

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    Согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, народный депутат Сергей Мельничук исправил данные в своей налоговой декларации.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Бывший командир батальона "Айдар", народный депутат Верховной Рады из парламентской группы "Воля народа Сергей Мельничук исправил свою электронную декларацию. Политик изменил сумму дохода наличных средств за 2015 год с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.

    Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц.

    nazk.gov.ua/скриншот
    Сергей Мельничук. Данные Единого государственного реестра деклараций лиц по состоянию на 16 февраля 2017

    Напомним, согласно декларации Мельничука, обнародованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, он задекларировал 38,7 миллиарда долларов (триллион гривен). Ранее в пресс-службе "Воля народна" заявили, что Мельничук пошутил, указав в декларации заработок в размере более 38 миллиардов долларов (триллион гривен) в 2015 году. Позже сам политик объяснил триллион гривен доходов в своей электронной декларации желанием привлечь внимание к коррупции в стране; он пообещал исправить предоставленные данные.

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