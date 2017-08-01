НАПК выявило у "Свободы" нарушений на более 2,3 млн гривен

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило у политической партии "Свобода" нарушений финансирования на более чем 2,3 млн гривен, сообщает пресс-служба НАПК.

"В Дарницком районном суде Киева на основе протокола Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции открыто административное производство о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии "Свобода". Департамент по предупреждению политической коррупции по результатам анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 выявил нарушения установленного законом порядка получения взноса в поддержку политической партии. В частности, были обнаружены несоответствия между фамилиями лиц, осуществлявших денежные взносы, в отчете партии и в банковских выписках", — сообщает подробности НАПК.

После решения Шевченковского райсуда Киева о раскрытии банковской тайны было выявлено, что 11 платежей на общую сумму 2330900 грн были внесены в течение ноября-декабря 2016 года в кассу банка главным бухгалтером политсилы Ярославом Пелешаком. Он получил через партийную кассу еще 26 100 грн вкладов от физических лиц, что подтверждается приходным ордерам.

Ярослав Пелешак нарушил установленный Законом Украины "О политических партиях в Украине" порядок получения взноса в поддержку политической партии. В соответствии с порядком, денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции лично физическими лицами с установлением учреждением банка персональной информации о лицах, резюмирует НАПК.

Ранее сообщалось, что НАПК не выявило нарушений в электронной декларации премьера Украины Владимира Гройсмана. Однако есть нарушения в декларациях главы МИД и вице-премьера.