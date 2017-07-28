НАПК нашло нарушения в декларациях Климкина и Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило нарушений в электронной декларации премьера Украины Владимира Гройсмана, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Однако есть нарушения в декларациях главы МИД и вице-премьера.

По данным пресс-службы, НАПК на заседании приняло решение об утверждении результатов проверок деклараций Гройсмана, главы МИД Украины Павла Климкина, министра аграрной политики Тараса Кутового, вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, депутатов Рады, судей и ряда других чиновников.

"В декларациях главы правительства Владимира Гройсмана и министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового нарушения отсутствуют", — говорится в сообщении.

В остальных декларациях обнаружены нарушения, в частности неполное отражение доходов или неполное отражение сведений об имеющихся денежных активах, заявили в НАПК.

Напомним, в рамках борьбы с коррупцией в Украине проверяют декларации чиновников. Ранее НАПК утвердило результаты проверки деклараций за 2015 год девяти членов правительства, среди которых министры обороны и энергетики, ведомство не нашло оснований для привлечения их к ответственности.