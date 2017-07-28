наверх
28.07.201721:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    НАПК нашло нарушения в декларациях Климкина и Климпуш-Цинцадзе

    (обновлено: )75
    В декларациях Павла Климкина и Иванны Климпуш-Цинцадзе обнаружены нарушения, в частности неполное отражение доходов или неполное отражение сведений об имеющихся денежных активах.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило нарушений в электронной декларации премьера Украины Владимира Гройсмана, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

    Олег Ляшко. Архивное фото
    Украинское фото
    Проверки на дорогах не для всех. "Тайная" декларация Ляшко

    Однако есть нарушения в декларациях главы МИД и вице-премьера.

    По данным пресс-службы, НАПК на заседании приняло решение об утверждении результатов проверок деклараций Гройсмана, главы МИД Украины Павла Климкина, министра аграрной политики Тараса Кутового, вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, депутатов Рады, судей и ряда других чиновников.

    "В декларациях главы правительства Владимира Гройсмана и министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового нарушения отсутствуют", — говорится в сообщении.

    В остальных декларациях обнаружены нарушения, в частности неполное отражение доходов или неполное отражение сведений об имеющихся денежных активах, заявили в НАПК.

    Напомним, в рамках борьбы с коррупцией в Украине проверяют декларации чиновников. Ранее НАПК утвердило результаты проверки деклараций за 2015 год девяти членов правительства, среди которых министры обороны и энергетики, ведомство не нашло оснований для привлечения их к ответственности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Газовая конфорка
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Здание МИД РФ
    Санкции США по России ударили по ЕС