НАБУ проверит декларацию Луценко

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят досудебное расследование относительно возможного декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко, сообщает народный депутат Андрей Лозовой ("Радикальная партия").

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На основании обращения лидера "радикалов" Олега Ляшко Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных решений по номеру по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (внесение недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства".

Андрей Лозовой/Facebook, 25 июля 2017

"Прежде, чем копаться в декларациях депутатов и искать там несуществующие поводы для уголовных преследований, генпрокурору нужно было правильно и честно заполнять свою декларацию и не пытаться обмануть общество", — написал нардеп на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующий ответ из НАБУ.

Андрей Лозовой/Facebook Ответ НАБУ нардепу Андрею Лозовому о расследовании в отношении Юрия Луценко

В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что расследует 61 уголовное производство по итогам анализа электронных деклараций.