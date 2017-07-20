В декларациях девяти членов Кабмина нарушений не нашли

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины утвердило результаты проверки деклараций за 2015 год девяти членов правительства, среди которых министры обороны и энергетики, ведомство не нашло оснований для привлечения их к ответственности, сообщается в четверг на сайте НАПК.

По данным НАПК, были проверены декларации вице-премьера Украины Павла Розенко, министров обороны Степана Полторака, соцполитики Андрея Ревы, экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, информполитики Юрия Стеця, энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, культуры Евгения Нищука, по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Уполномоченные лица национального агентства установили, что задекларированные активы чиновников соответствуют данным, полученным из имеющихся источников, точность оценки задекларированных активов отражена субъектами декларирования верно, во время проверки на наличие конфликта интересов и на наличие признаков незаконного обогащения не выявлено нарушений", — говорится в сообщении.

Основания для привлечения указанных членов Кабмина к административной или уголовной ответственности отсутствуют, отмечает НАПК.