Матиос объяснил свой запрет на публикацию е-деклараций 72 прокуроров

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью на канале "1+1" объяснил, почему стремится к тому, чтобы е-декларации о доходах его коллег были закрытыми для общества. Главный военный прокурор отметил, что его позиция заключается не в отказе от электронного декларирования, а в закрытии публичного доступа.

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"Это не лишение обязанности, отказ от электронного декларирования. Это закрытие от публичного доступа. У нас в государстве больше 160 открытых реестров. Никто бы не догадался, что у меня дочка, если бы я не внес ее в декларацию. Теперь, забивая в реестры фамилию и имя ребенка, можно узнать, где он проживает, что на нем зарегистрировано, где работает. Там не все военные прокуроры. Военных прокуроров 670 человек. Я вынес постановление, совершенно обоснованно о запрете публикации в отношении 72 военных прокуроров, которые в том числе расследуют подрыв Шаповала. У нас война, люди добрые, зачем, чтобы можно было давить на человека?", — рассказал Матиос.

Военный прокурор убежден, что семьям этих 72 прокуроров грозит опасность.

"У них самих есть оружие, а вот у их родных – нет. При этом НАЗК имеет доступ к их декларациям, помехи их проверке нет. Но тот, кто расследует дела и дает санкции на все эти действия, должен быть огражден", — считает Матиос.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи".