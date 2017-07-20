Спецкор: у Аброськина в Мариуполе есть явные успехи

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Первым заместителем главы Национальной полиции Украины назначен начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Министр также отметил, что в Донецкой области зафиксирован один из самых низких по стране уровней преступности, несмотря на то, что регион является прифронтовым.

О том, насколько действительно безопасно в прифронтовой области, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент из Мариуполя Тимофей Львутин.

Аваков считает, что Мариуполь — один из самых безопасных городов страны. Что вы скажете?

— Думаю, вполне безопасно, Мариуполь вошел в топ-десять безопасных городов именно во всей Украине. Что же касается непосредственно безопасности, то для этого за последние три года было сделано довольно много. В частности, если говорить о каких-то новейших технологиях, то именно в Мариуполе есть объединенный аналитический центр, он первый в Украине, и четвертый в мире по техническому оснащению. Сюда информация вливается по всей области, мы сейчас говорим не только о Мариуполе, но обо всей украинской части Донецкой области. В частности, телефонные звонки на линию 102, специальное приложение "Поліція 102 Донеччини", которое работает на базе Android и iOS, может воспользоваться каждый житель Мариуполя и Донецкой области, когда происходит какая-то критическая ситуация.

На практике это срабатывает?

— Да, люди пользуются этим приложением. Я уже знаю несколько знакомых, которые были вынуждены, находясь в темном переулке, воспользоваться этим приложением и буквально в течение трех минут патрульная полиция подъехала и разрешила конфликтную ситуацию. Что же касается преступности, то по улицам ходить можно абсолютно спокойно. Знаменательно, что количество патрулей полиции, НГУ, увеличилось за три года. В частности, независимый был проведен опрос среди жителей Донецкой области, и почти 60% граждан поддерживают действия полиции и чувствуют себя в безопасности. Знаменательно, что 40% непосредственно жителей Донецкой области одобряют действия полиции в той или иной ситуации.

Что жители Мариуполя говорят об Аброськине? Вспоминают добрым словом?

— Да, вспоминают добрым словом, вспоминают больше даже не как о кураторе полиции в Донецкой области, а как о человеке, который довольно многим помогал, к нему может прийти на прием любой человек. Что касается других событий, его деяний, в частности очень много мариупольцев, особенно молодежь, одобряет, буквально недавно он построил смарт-остановку в Мариуполе — там можно зарядить мобильный телефон, бесплатно подключиться к Wi-Fi, узнать новости по поводу полиции и ситуации в регионе. Что касается более зрелого возраста, людей от 30 и выше, то в принципе многие люди, в частности таксисты, водители говорят, что на дорогах стало безопаснее. В Мариуполе появились благодаря Аброськину "умные" камеры, они стоят лишь в трех городах — Мариуполь, Дубаи и Лондон. То есть вот такой момент. И эти камеры фиксируют все нарушения, независимо от того, есть ли рядом полиция или нет. Они способны на два километра доставать номера автомобилей, фиксировать различные нарушения. И вот в частности таксисты, водители говорят, что они нарушают и им потом приходит сообщение о том, что оплатить штраф за какое-то нарушение.

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Напомним, юрист, криминолог Анна Маляр в эфире "ГС" заявила, что публичность дел против правоохранителей позволяет обществу в какой-то мере контролировать их деятельность.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил, что реформа полиции в Украине полностью провалилась.