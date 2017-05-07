Аброськин: в Марьинке не хватает полицейских

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Марьинке не хватает полицейских, сейчас некомплект составляет 22 человека, сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Говоря о личном составе подразделения, то желающих идти служить в прифронтовой район нет. Сейчас некомплект кадров составляет 22 человека. Наиболее ощутим он в следственном подразделении", — сообщил Аброськин.

Он уточнил, что в среднем на день в полицию поступает до 40 звонков, из них 10% — с признаками уголовных правонарушений. Полицейские приезжают на место происшествия за 5-30 минут, потому что иногда приходится ехать 65 км. Также очень частые выезды групп на документирование последствий обстрелов боевиками прифронтовых населенных пунктов района.

В частности, здание полиции в Марьинке полностью разрушено.

"Мы будем советоваться со специалистами относительно возможного восстановления этого поврежденного помещения. В случае положительного ответа должны обязательно восстановить здание полиции", — добавил начальник областной Нацполиции.

Кроме того, он сообщил, что МВД передало в Марьинское отделение участка еще два новых современных автомобиля Renault Duster.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.