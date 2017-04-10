Аброськин сообщил о снижении преступности в Донецкой области

КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Замглавы Нацполиции и начальник ГУ НПУ в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook, что на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировано снижение зарегистрированных уголовных преступлений на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Отмечается, что количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 18,6% по сравнению с прошлогодними показателями аналогичного периода.

"Солидные" преступники эмигрируют из Донецкой области. Уровень раскрытия, к примеру, убийств общеуголовной направленности составляет практически 100%. В первом квартале было совершено таких убийств — 31, из которых раскрыто 29. Кроме того, с учётом прошлых лет раскрыто 33 преступления", — пишет Аброськин.

По его словам, мелкие преступники промышляют кражами. В 2017 году зарегистрирован 3291 факт таких краж, из которых раскрыто 798, а с учетом прошлых лет раскрыто 970 преступлений. Также правоохранители продолжают изымать из незаконного оборота "целые арсеналы оружия".

Сообщается, что за три месяца текущего года изъято 49 единиц огнестрельного оружия, 9349 боеприпасов и 9,5 кг взрывчатого вещества.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.