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    Общество

    Аброськин стал первым заместителем главы Нацполиции

    (обновлено: )69
    По словам главы МВД Авакова, Аброськин – "достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках, патриот до мозга костей".
    Вячеслав Аброськин
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Первым заместителем главы Национальной полиции Украины назначили Вячеслава Аброськина, сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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    По его словам, Аброськин – "достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках".

    "Патриот до мозга костей. По факту его работы террористами за его голову объявлена награда", — отметил он.

    Как заявил Аваков, в подотчетной Аброськину Донецкой области "один из самых низких по стране уровней преступности — и это в прифронтовой области". 

    "Внедренная новая инновационная система обеспечения безопасности прифронтового Мариуполя на основе последних мировых информационных технологий и интеллектуальных камер наблюдения дала феноменальный эффект. Парадоксально, но Мариуполь — один из самых безопасных городов страны! Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей дали мне основание по представлению (главы Нацполиции) Сергея Князєва сегодня подписать приказ о назначении генерала Аброськина на высокую должность", — заверил Аваков.

    Напомним, ранее Аброськин заявил, что в Марьинке не хватает полицейских, сейчас некомплект составляет 22 человека.

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