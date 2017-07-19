Аброськин стал первым заместителем главы Нацполиции

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Первым заместителем главы Национальной полиции Украины назначили Вячеслава Аброськина, сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, Аброськин – "достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках".

"Патриот до мозга костей. По факту его работы террористами за его голову объявлена награда", — отметил он.

Как заявил Аваков, в подотчетной Аброськину Донецкой области "один из самых низких по стране уровней преступности — и это в прифронтовой области".

"Внедренная новая инновационная система обеспечения безопасности прифронтового Мариуполя на основе последних мировых информационных технологий и интеллектуальных камер наблюдения дала феноменальный эффект. Парадоксально, но Мариуполь — один из самых безопасных городов страны! Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей дали мне основание по представлению (главы Нацполиции) Сергея Князєва сегодня подписать приказ о назначении генерала Аброськина на высокую должность", — заверил Аваков.

Напомним, ранее Аброськин заявил, что в Марьинке не хватает полицейских, сейчас некомплект составляет 22 человека.