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    Марш полка "Азов" в Мариуполе

    Тема:

    Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2 (508)

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    Пресс-служба полка "Азов" разместила в интернете видео марша подразделения по случаю торжественных мероприятий в связи с третьей годовщины освобождения города от ополченцев.
    Канал AZOV media на Youtube

    На мероприятии выступили командир полка "Азов" Мосе и народный депутат, глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

    Как сообщалось Департаментом коммуникации Министерства внутренних дел Украины, по центральному проспекту города прошел военный парад. Почетное место в колонне занял отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии "Азов", бойцы которого участвовали в освобождении Мариуполя.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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