А вы еще не на трассе? Народные бунты охватили Украину

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Жестокое убийство выпускницы

На Тернопольщине жители села Вишневца взбунтовались из-за жестокого убийства выпускницы. Они требуют справедливого расследования дела, пишет местное издание "Наш день".

Трагедия случилась в понедельник, 26 июня. Изуродованное тело 17-летней выпускницы Иры Мукоиды нашли на обочине дороги. Девушка возвращалась с празднования Дня молодежи, когда на нее напал неизвестный. По предварительным данным, нападающий, кроме того, что смертельно ранил погибшую, еще и изнасиловал ее.

Издание 0352.ua отмечает, что "у девушки были сломаны руки-ноги, и ее нашли раздетой", а "убийцу уже даже задержали, только полиция почему-то молчит и не рассказывает подробностей".

Резонансное убийство шокировало жителей села. Они уверены, что полиция умалчивает факты.

"Селяне подозревают, что правоохранители хотят что-то скрыть, поэтому и вышли сегодня утром на протест и перекрыли трассу", — сказано в сообщении.

В четверг, 29 июня, жители Вишневца и близлежащих сел в двух местах перекрыли международную трассу М-19, требуя справедливого расследования.

Почти 50 человек вышло около 8:00 на трассу, которая идет через поселок на Ровно, и непрерывно переходили дорогу, тем самым блокируя проезд. Часть транспорта объезжала со стороны Кременца, другие пытались проехать полевыми дорогами.

nday.te.ua На Тернопольщине жители села Вишневца протестуют из-за жестокого убийства выпускницы

В то же время руководитель областной Нацполиции Александр Богомол объяснил пикетчикам, что любые детали по раскрытию убийства правоохранители не имеют права разглашать, поскольку это может навредить следствию.

Месяц без света. У херсонцев лопнуло терпение

В Херсоне жители общежития по ул. Кедровского перекрыли дорогу из-за того, что с 6 июня живут без электроэнергии.

На дорогах образовались пробки, также произошло одно ДТП, пишет Херсон online.

"Мы сидим без света с 6-го июня. Сегодня — 22 дня. Свет отключили из-за должников, но таких единицы. У нас, например, на этаже всего двое таких. А счетчики у нас по комнатам — индивидуальные. А нам просто дом полностью отрезали и все", — прокомментировала жительница.

Протестующие пропускали только автомобили скорой, троллейбусы и автобусы. Люди перекрыли проезжую часть по Николаевскому шоссе. На дорогах образовались пробки, также произошло ДТП.

Мусорные протесты во Львове

Похоже, терпение львовян из-за мусорной проблемы окончательно лопнуло.

В четверг, 29 июня, местные жители вышли на митинг против городских властей на площади Рынок возле львовского горсовета и жгли дымовые шашки.

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Жители города требовали отставки начальника управления коммунальным имуществом Львовского горсовета Инны Свистун из-за неэффективной работы по вывозу мусора из города, а также извинений мэра Львова Андрея Садового за оскорбление участников АТО.

Как отмечает ZIK, в минувшее воскресенье во Львове возле Ратуши состоялось вече, созванное городским головой Андреем Садовым и представителями партии "Самопомич". Мероприятие пытались сорвать с десяток мужчин военного вида, выкрикивая: "Позор!". Они назвали себя участниками АТО и выступили против того, что во Львове происходит Alfa Jazz Fest "за деньги российского бизнеса". Между ними и сторонниками Садового произошли словесные перепалки. Мэр и партийцы "Самопомочи" выступили с импровизированной трибуны, они назвали этих людей "титушками".

Жители Одесчины объявили голодовку

Жители Васильевки Одесской области объявили голодовку в знак протеста против работы химзавода "Васильевское РП".

Как сообщает Тезис od.ua, причиной бессрочной акции стал протест против работы предприятия, которое находится на территории села.

Скриншот Жители Васильевки Одесской области объявили голодовку

По словам сельчан, химзавод "Васильевское РП" создает экологически-опасную ситуацию. Тем самым он несет прямую угрозу их здоровью.

Сельчане также отмечают, что по законодательству Украины подобные заводы должны находиться за пределами жилой зоны.

По материалам из открытых источников интернет