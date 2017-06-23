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    Фотоленты

    "Голодные игры" депутатов: под АП продолжается "мусорный" протест

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (329)

    (обновлено: )6402
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото

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    В пятницу, 23 июня, глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, вице-спикер Рады Оксана Сыроид и народный депутат Тарас Пастух продолжают голодовку под зданием Администрации президента в столице.

    Читайте также: Львов и убийственный мусор: голодовка, а теперь и эвакуация

    Сыроид сообщила, что минувшей ночью протестующие ночевали в палатках, установленных возле Дома с химерами. Вместе с тем также она уточнила, что к голодающим народным избранникам из Администрации президента никто так и не вышел.

    Ранее нардепы объявили голодовку до окончательного решения властью "мусорной проблемы" Львова.

    Напомним, в пятницу, 23 июня, из Львова начали вывозить мусор.

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