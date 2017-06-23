"Голодные игры" депутатов: под АП продолжается "мусорный" протест

В пятницу, 23 июня, глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, вице-спикер Рады Оксана Сыроид и народный депутат Тарас Пастух продолжают голодовку под зданием Администрации президента в столице.

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Сыроид сообщила, что минувшей ночью протестующие ночевали в палатках, установленных возле Дома с химерами. Вместе с тем также она уточнила, что к голодающим народным избранникам из Администрации президента никто так и не вышел.

Ранее нардепы объявили голодовку до окончательного решения властью "мусорной проблемы" Львова.

Напомним, в пятницу, 23 июня, из Львова начали вывозить мусор.