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    Во Львове активисты продемонстрировали Садовому, что готовы действовать

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (343)

    (обновлено: )23253
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Митинг во Львове за решение мусорного кризиса в городе, отставку мэра, против хищения коммунального имущества и урегулирования тарифов на землю. Участники забросали место проведения митинга дымовыми шашками.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    lviv.depo.ua
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Митинг во Львове за решение мусорного кризиса в городе, отставку мэра, против хищения коммунального имущества и урегулирования тарифов на землю.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Митинг во Львове за решение мусорного кризиса в городе, отставку мэра, против хищения коммунального имущества и урегулирования тарифов на землю. Участники забросали место проведения митинга дымовыми шашками.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Митинг во Львове за решение мусорного кризиса в городе, отставку мэра, против хищения коммунального имущества и урегулирования тарифов на землю. Участники забросали место проведения митинга дымовыми шашками.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Митинг во Львове за решение мусорного кризиса в городе, отставку мэра, против хищения коммунального имущества и урегулирования тарифов на землю. Участники забросали место проведения митинга дымовыми шашками.

    В четверг, 29 июня, у Львовского городского совета около сотни активистов, требовали отставки и извинений мэра Львова Андрея Садового. Участники АТО выразили свое возмущение поведением сторонников Садового на митинге "Самопомичи", который прошел несколько дней назад на этом же месте. Имелось в виду агрессивное поведение и пренебрежение к участникам АТО, которую продемонстрировали сторонники Садового и его партии. Поэтому в четверг бойцы требовали от мэра "извинений за оскорбление чести и достоинства" и предлагали "уйти защищать страну, а не сидеть в кресле и протирать штаны", сообщает сайт "Справжня варта".

    Смотрите также: "Рыжий, выходи!". Львовский горсовет забросали дымовыми шашками

    Несмотря на то, что Садовый не отреагировал на лозунги  "Выходи и извиняйся", в сессионном зале он принес свои извинения за действия его сторонников.

    Завершилась акция протеста под Ратушей густой дымовой завесой, которую активисты устроили для того, чтобы предостеречь власть от дальнейшего пренебрежения интересами людей и таким образом показать свою готовность к действиям.

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