Львовское вече. Садовый проинструктировал горожан на счет мусора - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Во Львове 25 июня почти пять тысяч человек собрались на общественное вече для обсуждения проблемы с мусором, которая возникла в городе после пожара на Грибовицкой свалке в мае 2016 года.

Перед горожанами выступили мэр Львова Андрей Садовый и глава фракции "Самопомич" в парламенте Олег Березюк.

Что происходит в городе, и о чем говорили на вече, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил журналист сайта Leopolis.news Максим Бурич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як проходило віче, і чи дійсно на площі зібралося майже п’ять тисяч людей?

— Щодо п’яти тисяч людей – це певно невірно, бо за моїми підрахунками було десь до двох тисяч.

Які заяви робили Садовий та Березюк? Загалом, про що говорили люди?

— Спочатку, як прийшли люди, то вони поділились на дві частини – одні підтримували що Садового, що Березюка, а інші кричали: "Ганьба!". То по великому рахунку весь цей натовп можна було поділити на тих, хто кричав "ганьба", і тих, хто кричали "молодець". Щодо заяв Садового – це були, скоріше, призиви до містян, аби вони сортували сміття, це призиви до влади зняти сміттєву блокаду так звану, і це вирішити проблему зі сміттям.

Щодо самої проблеми зі сміттям, як ми знаємо, то голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка надіслав лист до Андрія Садового, і після того як Садовий погодився на умови, що Львівська ОДА відповідатиме за вивезення сміття зі Львова, вже можна повідомити те, що позавчора 95 тонн сміття вже було вивезено, і це 24% від того сміття, яке було накопичено у місті. Тобто наразі їх потроху очищають від сміття, тому ця проблема потроху вже вирішується.

Що буде із іншим сміттям, яке поки залишається в місті?

— Як було заявлено, то повністю сміття має бути вивезено за два тижні. Містяни вже зрозуміють, що можливо треба трошки ще потерпіти, бо дійсно сміття вивозиться, і, наскільки я знаю, то це буде вже на постійній основі, вже проблему зі сміттям як таку практично зняли.

Фактично проблему вдалося вирішити, а чому це сталося тільки зараз?

— Щодо цього я точно сказати не можу, адже, по-перше, раніше цю проблему намагався вирішити Садовий, наразі, якщо він вже передав повноваження до Львівської адміністрації обласної, то можна казати, що проблема потрошку вирішується.

Смотрите также: Не мусором единым. На Львов обрушилась гроза с ураганным ветром

Ранее спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий сообщал, что львовяне винят Порошенко в блокировании вывоза мусора, цель которого — сместить мэра Садового.