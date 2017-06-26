наверх
26.06.201709:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Львовское вече. Садовый проинструктировал горожан на счет мусора - спецкор

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (338)

    (обновлено: )16702
    Журналист сайта Leopolis.news Максим Бурич в эфире "ГС" сообщил, что на вече для обсуждения проблемы с мусором мнение львовян диаметрально разделилось.
    Общегородское вече во Львове
    Львов. Городская рада / Twitter

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Во Львове 25 июня почти пять тысяч человек собрались на общественное вече для обсуждения проблемы с мусором, которая возникла в городе после пожара на Грибовицкой свалке в мае 2016 года.

    Перед горожанами выступили мэр Львова Андрей Садовый и глава фракции "Самопомич" в парламенте Олег Березюк.

    Мусорный конфликт между Гройсманом и Садовым упирается в деньги — Бортник
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Видео. "Мусорный" конфликт между Гройсманом и Садовым упирается в деньги - политолог

    Что происходит в городе, и о чем говорили на вече, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил журналист сайта Leopolis.news Максим Бурич.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Як проходило віче, і чи дійсно на площі зібралося майже п’ять тисяч людей?

    — Щодо п’яти тисяч людей – це певно невірно, бо за моїми підрахунками було десь до двох тисяч.

    Які заяви робили Садовий та Березюк? Загалом, про що говорили люди?

    — Спочатку, як прийшли люди, то  вони поділились на дві частини – одні підтримували що Садового, що Березюка, а інші кричали: "Ганьба!". То по великому рахунку весь цей натовп можна було поділити на тих, хто кричав "ганьба", і тих, хто кричали "молодець". Щодо заяв Садового – це були, скоріше, призиви до містян, аби вони сортували сміття, це призиви до влади зняти сміттєву блокаду так звану, і це вирішити проблему зі сміттям.

    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    С головы садовой на здоровую? Мусор уже не проблема мэра Львова

    Щодо самої проблеми зі сміттям, як ми знаємо, то голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка надіслав лист до Андрія Садового, і після того як Садовий погодився на умови, що Львівська ОДА відповідатиме за вивезення сміття зі Львова, вже можна повідомити те, що позавчора 95 тонн сміття вже було вивезено, і це 24% від того сміття, яке було накопичено у місті. Тобто наразі їх потроху очищають від сміття, тому ця проблема потроху вже вирішується.

    Що буде із іншим сміттям, яке поки залишається в місті?

    — Як було заявлено, то повністю сміття має бути вивезено за два тижні. Містяни вже зрозуміють, що можливо треба трошки ще потерпіти, бо дійсно сміття вивозиться, і, наскільки я знаю, то це буде вже на постійній основі, вже проблему зі сміттям як таку практично зняли.

    Фактично проблему вдалося вирішити, а чому це сталося тільки зараз?

    — Щодо цього я точно сказати не можу, адже, по-перше, раніше цю проблему намагався вирішити Садовий, наразі, якщо він вже передав повноваження до Львівської адміністрації обласної, то можна казати, що проблема потрошку вирішується.

    Смотрите также: Не мусором единым. На Львов обрушилась гроза с ураганным ветром

    Ранее спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий сообщал, что львовяне винят Порошенко в блокировании вывоза мусора, цель которого — сместить мэра Садового.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Общегородское вече во Львове
    Дело Гужвы. Арест
    В Киеве в массовой драке военный получил тяжелые ножевые ранения
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Общегородское вече во Львове
    Невыносимый мусор Львова
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против