Преподаватели вуза перекрыли дорогу в Черкассах в ходе протеста

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Представители Черкасского государственного технологического университета (ЧГТУ) перекрыли движение по бульвару Шевченко в рамках протеста против решения Министерства образования назначить на должность ректора вуза Тамару Качалу, сообщает местное издание "Про все".

Как отмечается, представители трудового коллектива сообщили о возможности объявления забастовки утром в понедельник. Они пришли в кабинет ректора, где первый проректор ЧГТУ Евгений Ланской зачитал Качале обращение коллектива.

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"… Мы считали и считаем, что коллектив должен возглавлять ректор, который победил на открытых выборах. К сожалению, никакие выборы не были для вас победными. Выборы показали, что ваша поддержка в коллективе мизерная… Не секрет, что основной вашей целью было уволить Григора А.А. Вы это сделали. Приказ подписан. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой. Не теряйте свою честь и достоинство. Напишите заявление на увольнение. В противном случае коллектив оставляет за собой право на забастовку и неповиновение вашим решениям. На пороге вступительная кампания. Не губите университет…", — сказано в тексте обращения.

Данное обращение поддержали преподаватели и студенческий совет. Сейчас трудовой коллектив блокирует движение транспорта по бульвару Шевченко, требуя, чтобы в вуз прибыл председатель Черкасской ОГА. По данным издания, между водителями и представителями вуза уже произошли стычки.

Напомним, ранее у здания Одесского городского совета произошли столкновения между обманутыми инвесторами в строительство "Золотой берег" и представителями Нацгвардии и охранных фирм.

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