Убийство выпускницы под Тернополем. Люди перекрыли международную трассу

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Жители поселка Вишневец Тернопольской области и близлежащих сел в двух местах перекрыли международную трассу, идущую на Ровно; они возмущены убийством выпускницы и требуют справедливого расследования, пишет местное издание "Наш День".

Трагедия произошла в ночь на 26 июня. Изуродованное тело 17-летней девушки Ирины Мукоиды обнаружили в нескольких сотнях метров от дома. По данным СМИ, убийство произошло, когда девушка возвращалась с празднования Дня молодежи. Еще в 01:30 она общалась с тетей, которая ее воспитывала.

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"Люди хотят теперь одного: чтобы было справедливое расследование. Чтобы полиция информировала родных и общественность о его ходе, а не замалчивали факты. В связи с этим сегодня утром жители Вишневца и близлежащих сел в двух местах перекрыли международную трассу, идущую через поселок на Ровно", — говорится в сообщении.

nday.te.ua Перекрытие международной трассы из-за убийства девушки в Тернопольской области

Издание 0352.ua отмечает, что "у девушки были сломаны руки-ноги, и ее нашли раздетой", а "убийцу уже даже задержали, только полиция почему-то молчит и не рассказывает подробностей".

"Селяне подозревают, что правоохранители хотят что-то скрыть, поэтому и вышли сегодня утром на протест и перекрыли трассу", — сказано в сообщении.

Накануне жители общежития по улице Полковника Кедровского в Херсоне также перекрывали дорогу. Они возмущены, что с 6 июня у них отсутствует электричество.