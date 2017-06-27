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    В Одессе жестоко убили двух детей, подозревается отчим

    (обновлено: )139
    Подозреваемый, мужчина 42 лет, являлся сожителем матери погибших детей. По данным СМИ, он задушил девочку 4-х лет и мальчика 10 лет. На данный момент полиция задержала злоумышленника.
    На месте убийства детей в Одессе
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Жестокое убийство двух детей 10 и 4 лет произошло в Одессе в одном из домой на улице Академика Королёва, сообщают местные СМИ.

    "Мужчину, который убил детей, задержали по "горячим следам". Мужчина, который являлся сожителем матери погибших, задушил их", — пишет dessa.net.ua.

    odessa.net.ua
    На месте убийства детей в Одессе

    По данным СМИ, задержанному 42 года, он является жителем Кировоградской области.

    odessa.net.ua
    Подозреваемый в убийстве детей в Одессе

    Ранее сообщалось, что двое детей утонули в Днепропетровской области.

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