В Одессе жестоко убили двух детей, подозревается отчим

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Жестокое убийство двух детей 10 и 4 лет произошло в Одессе в одном из домой на улице Академика Королёва, сообщают местные СМИ.

"Мужчину, который убил детей, задержали по "горячим следам". Мужчина, который являлся сожителем матери погибших, задушил их", — пишет dessa.net.ua.

odessa.net.ua На месте убийства детей в Одессе

По данным СМИ, задержанному 42 года, он является жителем Кировоградской области.

odessa.net.ua Подозреваемый в убийстве детей в Одессе

Ранее сообщалось, что двое детей утонули в Днепропетровской области.