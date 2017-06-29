Фотоитоги 29 июня: дымовая завеса во Львове, ракета " Корсар" и суд над Януковичем

В четверг, 29 июня, у Львовского городского совета около сотни активистов требовали отставки и извинений мэра Львова Андрея Садового. Участники АТО выразили свое возмущение поведением сторонников Садового на митинге "Самопомичи", который прошел несколько дней назад на этом же месте. Имелось в виду агрессивное поведение и пренебрежение к участникам АТО, которую продемонстрировали сторонники Садового и его партии. Поэтому в четверг бойцы требовали от мэра "извинений за оскорбление чести и достоинства" и предлагали "уйти защищать страну, а не сидеть в кресле и протирать штаны". Несмотря на то, что Садовый не отреагировал на лозунги "Выходи и извиняйся", в сессионном зале он принес свои извинения за действия его сторонников. Завершилась акция протеста под Ратушей густой дымовой завесой, которую активисты устроили для того, чтобы предостеречь власть от дальнейшего пренебрежения интересами людей и таким образом показать свою готовность к действиям.

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На одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар", которые проходили в интересах Вооруженных сил Украины. "Ракетный комплекс "Корсар" успешно поразил танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения — в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины. Результатом испытания "Корсара" стала оценка "отлично", — сообщает КБ "Луч".

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