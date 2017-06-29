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29.06.201719:22
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    Фотоленты

    Фотоитоги 29 июня: дымовая завеса во Львове, ракета " Корсар" и суд над Януковичем

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (344)

    (обновлено: )11910
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Адвокат Виталий Сердюк на суде по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене
    Пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель
    От удара молнии во Львове погиб мужчина с маленькой дочкой
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    Офицер демонстрирует сухие пайки нового образца для военнослужащих ВСУ во время пресс-конференции регионального медиа-центра Министерства обороны
    Минирование Андреевского спуска в Киеве
    Протесты против иммигрантского закона Дональда Трампа в Нью-Йорке
    Папа Римский на площади Святого Петра приветствует верующих
    Испанские таксисты протестуют против недобросовестной конкуренции
    Торжественная церемония выпуска магистров и бакалавров Национального университета Киево-Могилянская академия
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Митинг во Львове за отставку мэра.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Митинг во Львове за отставку мэра.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Адвокат Виталий Сердюк на суде по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене
    Адвокат Виталий Сердюк на суде по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.
    РИА Новости Украина
    Пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель
    Пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
    Markus Schreiber / AFP
    От удара молнии во Львове погиб мужчина с маленькой дочкой
    От удара молнии во Львове погиб мужчина с маленькой дочкой.
    zaxid.net
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    Испытания нового ракетного комплекса "Корсар".
    facebook.com/kbluchua
    Офицер демонстрирует сухие пайки нового образца для военнослужащих ВСУ во время пресс-конференции регионального медиа-центра Министерства обороны
    Офицер демонстрирует сухие пайки нового образца для военнослужащих ВСУ во время пресс-конференции регионального медиа-центра Министерства обороны.
    УНИАН
    Минирование Андреевского спуска в Киеве
    "Минирование" Андреевского спуска в Киеве.
    Facebook Alexander Pokidin
    Протесты против иммигрантского закона Дональда Трампа в Нью-Йорке
    Протесты против "иммигрантского закона" Дональда Трампа в Нью-Йорке.
    REUTERS Amr Alfiky
    Папа Римский на площади Святого Петра приветствует верующих
    Папа Римский на площади Святого Петра приветствует верующих.
    Alberto PIZZOLI / AFP
    Испанские таксисты протестуют против недобросовестной конкуренции
    Испанские таксисты протестуют против недобросовестной конкуренции.
    REUTERS Susana Vera
    Торжественная церемония выпуска магистров и бакалавров Национального университета Киево-Могилянская академия
    Торжественная церемония выпуска магистров и бакалавров Национального университета "Киево-Могилянская академия".
    УНИАН

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    Митинг во Львове за отставку мэра.

    В четверг, 29 июня, у Львовского городского совета около сотни активистов требовали отставки и извинений мэра Львова Андрея Садового. Участники АТО выразили свое возмущение поведением сторонников Садового на митинге "Самопомичи", который прошел несколько дней назад на этом же месте. Имелось в виду агрессивное поведение и пренебрежение к участникам АТО, которую продемонстрировали сторонники Садового и его партии. Поэтому в четверг бойцы требовали от мэра "извинений за оскорбление чести и достоинства" и предлагали "уйти защищать страну, а не сидеть в кресле и протирать штаны". Несмотря на то, что Садовый не отреагировал на лозунги  "Выходи и извиняйся", в сессионном зале он принес свои извинения за действия его сторонников. Завершилась акция протеста под Ратушей густой дымовой завесой, которую активисты устроили для того, чтобы предостеречь власть от дальнейшего пренебрежения интересами людей и таким образом показать свою готовность к действиям.

    Смотрите также: Во Львове активисты продемонстрировали Садовому, что готовы действовать

    На одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар", которые проходили в интересах Вооруженных сил Украины. "Ракетный комплекс "Корсар" успешно поразил танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения — в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины. Результатом испытания "Корсара" стала оценка "отлично", — сообщает КБ "Луч". 

    Смотрите также: Испытания нового ракетного комплекса "Корсар"

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