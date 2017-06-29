Испытания нового ракетного комплекса "Корсар"

На одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар", которые проходили в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает КБ "Луч" на своей странице в Facebook.

"Ракетный комплекс "Корсар" успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения — в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины. Результатом испытания "Корсара" стала оценка "отлично", — сообщает КБ "Луч".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что остался доволен результатами испытания ракет украинского производства.

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