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    Фотоленты

    Испытания нового ракетного комплекса "Корсар"

    (обновлено: )17602
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    facebook.com/kbluchua
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    facebook.com/kbluchua
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    facebook.com/kbluchua
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    facebook.com/kbluchua
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    facebook.com/kbluchua
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    facebook.com/kbluchua
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    facebook.com/kbluchua

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    На одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар", которые проходили в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает КБ "Луч" на своей странице в Facebook.

    "Ракетный комплекс "Корсар" успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения — в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины. Результатом испытания "Корсара" стала оценка "отлично", — сообщает КБ "Луч".

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что остался доволен результатами испытания ракет украинского производства

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