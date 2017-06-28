22 дня без света. Разгневанные херсонцы перекрыли дорогу

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Жители общежития по улице Полковника Кедровского в Херсоне, где с 6 июня отсутствует электричество, перекрыли дорогу.

Одна из участниц протеста сообщила УНН, что свет отключили из-за должников, но большая часть жителей своевременно оплачивает услуги.

"Мы сидим без света с 6-го июня. Сегодня 22 дня. Свет отключили из-за должников, но таких единицы. У нас, например, на этаже всего двое таких. А счетчики у нас по комнатам — индивидуальные. А нам просто дом полностью отрезали и все", — сообщила она.

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Протестующие перекрыли проезжую часть по Николаевскому шоссе. По данным издания, на дороге образовалась пробка.

Ранее жители дома по улице Буденного в Херсоне перекрыли дорогу, потребовав включить в их доме газ и свет. По словам протестующих, они вовремя платят за коммунальные услуги, но три месяца назад они остались без газа, а позже им выключили и свет.