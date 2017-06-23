наверх
23.06.201714:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Волонтер предложил убивать всех, кто "вылез в защиту Гужвы"

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (73)

    481111
    По словам общественного активиста Романа Доника, нужно отслеживать "кто там вылез в защиту Гужвы", чтоб никого не пропустить, "потом все равно их всех или убивать или выкидывать из страны придется".
    Общественный активист и волонтер Роман Доник
    Facebook Романа Доника

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Общественный активист и волонтер, который известен своей помощью бойцам в зоне АТО Роман Доник опубликовал пост в Facebook с угрозами всем, кто выступил в защиту главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы.

    Читайте также: Обыски в "Стране", задержание Гужвы: все подробности

    "Сейчас самое главное не суетиться. Нужно просто внимательно отслеживать, кто там вылез в защиту Гужвы. Чтоб никого не пропустить. Потом все равно их всех или убивать или выкидывать из страны придется. Ну или они нас убивать будут. Тут не демократия и не оппозиционность. Это окопы по разные стороны линии фронта", — заявил Доник.

    Facebook Романа Доника
    Скриншот с сайта Facebook

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    В центре Киева взорвался джип
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Министерство обороны Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против