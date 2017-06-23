Волонтер предложил убивать всех, кто "вылез в защиту Гужвы"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Общественный активист и волонтер, который известен своей помощью бойцам в зоне АТО Роман Доник опубликовал пост в Facebook с угрозами всем, кто выступил в защиту главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы.

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"Сейчас самое главное не суетиться. Нужно просто внимательно отслеживать, кто там вылез в защиту Гужвы. Чтоб никого не пропустить. Потом все равно их всех или убивать или выкидывать из страны придется. Ну или они нас убивать будут. Тут не демократия и не оппозиционность. Это окопы по разные стороны линии фронта", — заявил Доник.

Facebook Романа Доника Скриншот с сайта Facebook

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.