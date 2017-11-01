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    Спорт

    "Шахтер" уверенно победил "Фейеноорд" в матче группового этапа ЛЧ

    (обновлено: )10510
    Поединок, прошедший в Харькове, завершился уверенной победой "горняков" со счетом 3:1. После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов у подопечных Паулу Фонсеки 9 очков.
    Матч Лиги чемпионов Шахтер - Фейеноорд
    @FCShakhtar

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" обыграл голландский "Фейеноорд" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Поединок, прошедший в среду вечером, 1 ноября, в Харькове, завершился уверенной победой "горняков" со счетом 3:1. 

    Первый гол забили гости — на 12-ой минуте отличился Йоргинссен. Чтобы сравнять счет, Феррейре понадобилось всего 5 минут, а уже на 17-ой минуте Марлос вывел "Шахтер" вперед. На 68-ой минуте все тот же Марлос, оформив дубль, зафиксировал окончательный результат — 3:1. 

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    Таким образом, после четырех туров группового этапа Лиги чемпионов у подопечных Паулу Фонсеки 9 очков. Лидирует в группе F "Манчестер Сити" с 12 очками, у "Наполи" — 3 очка, а "Фейеноорд" пока пасет задних с нулем. 

    @FCShakhtar
    Игроки ФК "Шахтер" перед матчем против "Фейеноорда"

    Победа над голландцами гарантировала "Шахтеру" выход в еврокубковую весну. Для выхода же в плей-офф ЛЧ "горнякам" достаточно даже ничьей в одном из двух оставшихся матчей. 

    Напомним, в четверг, 2 ноября, две украинские команды — "Динамо" и "Заря" — сыграют в матчах четвертого тура группового этапа Лиги Европы. 

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