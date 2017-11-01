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    Спорт

    "Шахтер" vs "Фейеноорд". Безопасность матча обеспечат более 2 тыс силовиков

    (обновлено: )14
    Как отмечается, охрану порядка будут обеспечивать более 1300 работников Нацполиции, 450 военнослужащих Нацгвардии, 200 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба и 250 курсантов Харьковского университета внутренних дел.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Вечером среды, 1 ноября порядок на матче Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Фейеноордом" будут обеспечивать более двух тысяч правоохранителей, передает "Вечерний Харьков".

    Полиция уже начала окружать стадион "Металлист".

    По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, ожидается, на стадионе ожидается около 25 000 болельщиков.

    Охрану порядка будут обеспечивать более 1300 работников Нацполиции, 450 военнослужащих Нацгвардии, 200 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба и 250 курсантов Харьковского университета внутренних дел.

    Напомним, полиция задержала 52 человека после конфликта украинских и голландских болельщиков в Харькове, где в среду состоится матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и роттердамским "Фейеноордом".

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