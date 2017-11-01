"Шахтер" vs "Фейеноорд". Безопасность матча обеспечат более 2 тыс силовиков

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Вечером среды, 1 ноября порядок на матче Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Фейеноордом" будут обеспечивать более двух тысяч правоохранителей, передает "Вечерний Харьков".

Полиция уже начала окружать стадион "Металлист".

По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, ожидается, на стадионе ожидается около 25 000 болельщиков.

Охрану порядка будут обеспечивать более 1300 работников Нацполиции, 450 военнослужащих Нацгвардии, 200 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба и 250 курсантов Харьковского университета внутренних дел.

Напомним, полиция задержала 52 человека после конфликта украинских и голландских болельщиков в Харькове, где в среду состоится матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и роттердамским "Фейеноордом".