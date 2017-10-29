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    Спорт

    Киевское "Динамо" снова упускает очки в чемпионате Украины

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    Воскресная игра во Львове завершилась со счетом 1:1. На гол Домагоя Виды (12-я минута) хозяева ответили точным ударом Сергея Мякушко (55). "Динамо" набрало 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
    Киевское Динамо и львовские Карпаты сыграли вничью
    ФК "Динамо" Киев

    КИЕВ, 29 окт — РИА новости Украина. Львовские "Карпаты" и киевское "Динамо" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Украины. Воскресная игра во Львове завершилась со счетом 1:1. На гол Домагоя Виды (12-я минута) хозяева ответили точным ударом Сергея Мякушко (55).

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    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
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    "Динамо" набрало 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на семь баллов от донецкого "Шахтера", который провел на одну игру больше. "Карпаты" с 13 очками идут на девятом месте.

    Следующий матч киевляне проведут дома 5 ноября против "Ворсклы". "Карпаты" в этот же день сыграют на выезде со "Сталью".

    Ранее сообщалось, что футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью со "Сталью" в матче 14-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в субботу в Харькове, завершилась со счетом 1:1. У донецкого клуба отличился Факундо Феррейра (14-я минута), у "Стали" гол забил Неманья Обрадович (66).

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