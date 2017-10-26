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    "Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка Украины, с трудом обыграв "Александрию"

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    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" победило в гостях "Александрию" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу и вышло в следующий раунд турнира.

    Встреча, прошедшая в среду, 25 октября, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Динамо". В составе победителей голы забили Артем Кравец (36-я и 116-я минуты) и Артем Беседин (107). У проигравших отличились Сергей Старенький (77) и Василий Грицук (120+4) с пенальти.

    Также в среду состоялся еще "кубковый поединок", в котором донецкий "Шахтер" в гостях в дополнительное время победил луганскую "Зарю" со счетом 4:3.

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