Тренер киевского "Динамо" требует наказать судью матча с "Шахтером"

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич считает, что судейство повлияло на результат матча против "Шахтера" (0:0).

"Какие могут быть претензии к ребятам? Полностью отдались игре, выдержали физически и выполнили план на игру, но судейская ошибка, которая должна была быть, все-таки произошла. Был чистый пенальти, когда Бутко сыграл рукой. Команда восприняла это очень остро, это просто безобразие. Чемпионат проводится только для одной команды – нет вопросов. Но надо за такие ошибки наказывать людей, они тоже должны нести ответственность. На такие матчи нужно назначать более квалифицированного арбитра, а этот (Виталий Романов, – Ред.) перед игрой был белее своей желтой майки.

У Фонсеки всегда претензии к судьям. Постоянно. Мы на это не обращаем внимание, если нормально судят, но когда допускаются такие ошибки, которые могли повлиять на исход матча. Нужно с этим бороться. Как? Не знаю. Это наш принципиальный соперник, пришло столько болельщиков, но результат нас не удовлетворил", – сказал Хацкевич в интервью программе "Профутбол".

Ранее сообщалось, что матч 13 тура Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" завершился ничьей (0:0). Игра состоялась на НСК "Олимпийский" в Киеве.