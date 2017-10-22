"Динамо" и "Шахтер" разошлись нулевой ничьей

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Матч 13 тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" завершился ничьей (0:0).

Игра состоялась на НСК "Олимпийский" в Киеве.

fcdynamo.kiev.ua Протокол игры между "Динамо" и "Шахтером", 22 октября 2017

Ничья оказалась выгоднее для "горняков" — они лидируют в чемпионате с 32 очками. Киевляне — на втором месте (25 очков). Третьим идет "Олимпик" с 23 очками.

Предыдущая игра прошла 22 июля в Харькове и завершилась в пользу "бело-синих" — 1:0.

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