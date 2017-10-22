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    "Динамо" и "Шахтер" разошлись нулевой ничьей

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    Вторая встреча "горняков" и киевлян в нынешнем чемпионате Украины состоялась через три месяца после первой и завершилась со счетом 0:0. Первая игра завершилась в пользу "бело-синих".
    Динамо - Шахтер, 22 октября 2017
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Матч 13 тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" завершился ничьей (0:0).

    Игра состоялась на НСК "Олимпийский" в Киеве. 

    fcdynamo.kiev.ua
    Протокол игры между "Динамо" и "Шахтером", 22 октября 2017

    Ничья оказалась выгоднее для "горняков" — они лидируют в чемпионате с 32 очками. Киевляне — на втором месте (25 очков). Третьим идет "Олимпик" с 23 очками. 

    Предыдущая игра прошла 22 июля в Харькове и завершилась в пользу "бело-синих" — 1:0.

    Смотрите также: "Шахтер" vs "Динамо". Лучшие моменты матча

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