"Динамо" и "Шахтер" разошлись нулевой ничьей

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Матч 13 тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" завершился ничьей (0:0).
Игра состоялась на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Протокол игры между "Динамо" и "Шахтером", 22 октября 2017
Ничья оказалась выгоднее для "горняков" — они лидируют в чемпионате с 32 очками. Киевляне — на втором месте (25 очков). Третьим идет "Олимпик" с 23 очками.
Предыдущая игра прошла 22 июля в Харькове и завершилась в пользу "бело-синих" — 1:0.
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