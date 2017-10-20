"Динамо" vs "Янг Бойз". Все голы и лучшие моменты матча

Киевское "Динамо" сыграло вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского клуба "Янг Бойз".

Поединок, состоявшийся на НСК "Олимпийский" в Киеве в четверг вечером, завершился со счетом 2:2.

Гости "распечатали" ворота киевлян уже на 17-минуте после точного удара Ассале. Мбокани сравнял счет на 34-ой минуте, однако уже на 40-ой минуте все тот же Ассале оформил дубль. Вновь установил паритет Морозюк на 49-ой минуте, эффектно пробив штрафной.

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Несмотря на ничью в домашнем матче, подопечные Александра Хацкевича лидируют в группе В, имея после в своей активе 7 очков.

Напомним, в четверг еще одна украинская команда — луганская "Заря" — сыграла в Лиге Европе, добыв важную победу над немецкой "Гертой" со счетом 2:1.