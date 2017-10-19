В четверг "Динамо" встретится с обидчиками по ЛЧ, а "Заря" сразится с немцами

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 19 октября, киевское "Динамо" и луганская "Заря" сыграют в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

"Динамо" на столичном НСК Олимпийский в 22:05 примет швейцарский клуб "Янг Бойз", из-за которого киевляне не прошли в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Букмекеры называют "Динамо" фаворитом встречи. На триумф украинского клуба принимаются ставки с коэффициентом 1,7, а на победу гостей — 5,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6, сообщает iSport.ua.

В свою очередь луганская "Заря" на "Львов-Арене" в 20:00 примет берлинскую "Герту". Ранее луганчане одолели в Испании "Атлетик".

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