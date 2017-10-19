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    В четверг "Динамо" встретится с обидчиками по ЛЧ, а "Заря" сразится с немцами

    (обновлено: )93
    Букмекеры называют "Динамо" фаворитом встречи со швейцарским клубом "Янг Бойз". На триумф украинцев принимаются ставки с коэффициентом 1,7, а на победу гостей - 5,0.
    Матч Лиги чемпионов Янг Бойз - Динамо (Киев)
    bscyb.ch

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 19 октября, киевское "Динамо" и луганская "Заря" сыграют в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

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    "Динамо" на столичном НСК Олимпийский в 22:05 примет швейцарский клуб "Янг Бойз", из-за которого киевляне не прошли в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

    Букмекеры называют "Динамо" фаворитом встречи. На триумф украинского клуба принимаются ставки с коэффициентом 1,7, а на победу гостей — 5,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6, сообщает iSport.ua.

    В свою очередь луганская "Заря" на "Львов-Арене" в 20:00 примет берлинскую "Герту". Ранее луганчане одолели в Испании "Атлетик". 

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