Украинцы выиграли матч у россиян на Универсиаде

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. в матче Универсиады в Тайбэе мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Украины.

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Встреча группы D, прошедшая в среду, завершилась со счетом 72:65 (9:14, 24:12, 12:18, 27:21) в пользу украинцев. В составе россиян 21 очко набрал Руслан Абдулбасиров, информирует Р-Спорт.

В следующем матче Универсиады сборная России (1 победа и 2 поражения) в четверг сыграет с командой Австралии.

Ранее Федерация баскетбола Украины обратилась к тренерам и игрокам чемпионата Украины с предложением петь перед матчами гимн Украины.