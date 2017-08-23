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    Украинцы выиграли матч у россиян на Универсиаде

    (обновлено: )16901
    Встреча группы D, прошедшая в среду, 23 августа, завершилась со счетом 72:65 (9:14, 24:12, 12:18, 27:21) в пользу украинцев.
    Баскетбол
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. в матче Универсиады в Тайбэе мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Украины.

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    Встреча группы D, прошедшая в среду, завершилась со счетом 72:65 (9:14, 24:12, 12:18, 27:21) в пользу украинцев. В составе россиян 21 очко набрал Руслан Абдулбасиров, информирует Р-Спорт.

    В следующем матче Универсиады сборная России (1 победа и 2 поражения) в четверг сыграет с командой Австралии.

    Ранее Федерация баскетбола Украины обратилась к тренерам и игрокам чемпионата Украины с предложением петь перед матчами гимн Украины.

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