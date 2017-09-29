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    "Атлетик" vs "Заря". Сенсационная победа луганчан

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    Единственный гол в матче забил Игорь Харатин на 26-ой минуте матча после подачи углового. Благодаря этой победе украинцы поднялись на второе место в группе.
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    Луганская "Заря" на выезде обыграла "Атлетик" из Бильбао в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

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    Матч, прошедший в Бильбао на стадионе "Сан Мамес" в четверг вечером, 28 сентября, завершился победой украинцев со счетом 1:0.

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    Единственный гол забил Игорь Харатин на 26-ой минуте матча после подачи с углового. Благодаря этой победе луганчане поднялись на второе место в группе.

    В четверг в рамках группового этапа ЛЕ победу одержала еще одна украинская команда. Киевское "Динамо" на выезде обыграло белградский "Партизан" со счетом 3:2. 

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