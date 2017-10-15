Хацкевич пошутил по поводу сенсационного проигрыша киевского "Динамо"

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости Украина. Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал поражение от Черноморца в матче 12-го тура чемпионата Украины.

"Если начать с шутки, то мы провалили только первые 20 минут, и этого оказалось достаточно, чтобы проиграть. Если серьезно, есть претензии к группе игроков. Возможно, я не угадал с составом. После того, как счет стал 0:2, команда пыталась играть, создавать моменты. Но нужно выходить и делать это с первых минут. В начале игры мы проигрывали много единоборств как внизу, так и верховую борьбу, чем футболисты "Черноморца" пользовались. Еще мы проваливали середину поля, плюс индивидуальные ошибки привели к пропущенным мячам", — цитирует Хацкевича официальный сайт киевлян.

Ранее сообщалось, что футболисты киевского "Динамо" проиграли одесскому "Черноморцу" в 12-м туре чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в воскресенье в Одессе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кирилл Ковалец (14-я минута) и Алексей Хобленко (21). У динамовцев гол забил Артем Кравец (79).