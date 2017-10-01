наверх
01.10.201723:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Киевское "Динамо" не сумело удержать преимущество в три мяча в матче с "Зарей"

    (обновлено: )43
    Встреча между луганской "Зарей" и киевским "Динамо" в Запорожье завершилась со счетом 4:4. У "Динамо" забили Дьемерси Мбокани, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес и Денис Гармаш. У Зари" отличились Игорь Харатин, Иури, Силас и Евгений Опанасенко.
    Матч киевского Динамо с луганской Зарей
    @DynamoKyiv

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Футболисты "Зари" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата Украины, отыгравшись со счета 0:3.

    Смотрите также: "Партизан" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты напряженного матча

    Встреча, прошедшая в воскресенье в Запорожье, завершилась со счетом 4:4. У "Динамо" забили Дьемерси Мбокани (14-я минута), Виталий Буяльский (33), Жуниор Мораес (45+1) и Денис Гармаш (82). У Зари" отличились Игорь Харатин (56, пенальти), Иури (75), Силас (80) и Евгений Опанасенко (87).

    "Динамо" с 24 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице, "Заря" (11 баллов) – 7-я.

    @DynamoKyiv
    Матч киевского "Динамо" с луганской "Зарей"

    Ранее сообщалось, что футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 2:0 обыграли "Карпаты" в матче 11-го тура чемпионата Украины. Канал пользователя Серёжа Стратий "Манчестер Сити" vs "Шахтер". Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев, в составе которых гол забил Факундо Феррейра (7-я минута), на 65-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок "Карпат" Артем Федецкий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Работа полиции в Каталонии: тащат за волосы и бьют ногами
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Школьница с букварем. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия