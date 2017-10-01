Киевское "Динамо" не сумело удержать преимущество в три мяча в матче с "Зарей"

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Футболисты "Зари" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата Украины, отыгравшись со счета 0:3.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Запорожье, завершилась со счетом 4:4. У "Динамо" забили Дьемерси Мбокани (14-я минута), Виталий Буяльский (33), Жуниор Мораес (45+1) и Денис Гармаш (82). У Зари" отличились Игорь Харатин (56, пенальти), Иури (75), Силас (80) и Евгений Опанасенко (87).

"Динамо" с 24 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице, "Заря" (11 баллов) – 7-я.

@DynamoKyiv Матч киевского "Динамо" с луганской "Зарей"

Ранее сообщалось, что футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 2:0 обыграли "Карпаты" в матче 11-го тура чемпионата Украины. Канал пользователя Серёжа Стратий "Манчестер Сити" vs "Шахтер". Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев, в составе которых гол забил Факундо Феррейра (7-я минута), на 65-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок "Карпат" Артем Федецкий.