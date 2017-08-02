"Динамо" покидает Лигу чемпионов после проигрыша "Янг Бойз"

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" проиграло швейцарскому клубу "Янг Бойз" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 и покинуло турнир.

Поединок, прошедший в среду вечером в Швейцарии на стадионе "Стад де Сюисс", закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Оаро (12) с пенальти и Лотомба (90).

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Первый матч раунда выиграли киевляне со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей установился окончательный результат 3:3, однако благодаря голу, забитому в гостях, в следующий раунд турнира ЛЧ проходит "Янг Бойз".