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    "Динамо" покидает Лигу чемпионов после проигрыша "Янг Бойз"

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    Поединок, прошедший в среду вечером в Швейцарии на стадионе "Стад де Сюисс", закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый матч раунда выиграли киевляне со счетом 3:1.
    Матч Лиги чемпионов Янг Бойз - Динамо (Киев)
    bscyb.ch

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" проиграло швейцарскому клубу "Янг Бойз" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 и покинуло турнир. 

    Поединок, прошедший в среду вечером в Швейцарии на стадионе "Стад де Сюисс", закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Оаро (12) с пенальти и Лотомба (90). 

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    Первый матч раунда выиграли киевляне со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей установился окончательный результат 3:3, однако благодаря голу, забитому в гостях, в следующий раунд турнира ЛЧ проходит "Янг Бойз". 

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