"Динамо" сыграет против "Шахтера": на охрану направят 1000 полицейских

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" в воскресенье сыграет с донецким "Шахтером" в рамках центрального поединка 13 тура чемпионата Украины.

Игра пройдет на НСК "Олимпийский" в столице. Начало — в 19:30.

Главным арбитром матча назначен Виталий Романов из Днепра.

В воскресенье в конференц-зале НСК прошло предматчевое совещание по организационным вопросам, на котором, в частности, было утверждено, в каких комплектах формы проведут игру обе команды.

Смотрите также: "Динамо" vs "Янг Бойз". Все голы и лучшие моменты матча

"Хозяева поля сыграют в синей форме (голкипер — в зеленой), а гости — в полосатой оранжево-черной (голкипер — в черной)", — сказано на сайте киевлян.

Во время футбольного матча за порядком следить около 1000 правоохранителей, сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

Полиция Киева/Facebook, 22 октября 2017

Напомним, киевское "Динамо" сыграло вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского клуба "Янг Бойз". Поединок, состоявшийся на НСК "Олимпийский" в Киеве в четверг вечером, завершился со счетом 2:2.