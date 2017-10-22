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    Спорт

    "Динамо" сыграет против "Шахтера": на охрану направят 1000 полицейских

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    Матч между киевским и донецким клубами состоится в воскресенье на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30. Хозяева сыграют в синей форме, "горняки" - в оранжево-черной.
    Матч Динамо - Шахтер
    shakhtar.com

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" в воскресенье сыграет с донецким "Шахтером" в рамках центрального поединка 13 тура чемпионата Украины.

    Игра пройдет на НСК "Олимпийский" в столице. Начало — в 19:30. 

    Главным арбитром матча назначен Виталий Романов из Днепра.

    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    "Динамо" - "Янг Бойз": кровавая ничья на "Олимпийском" в Киеве

    В воскресенье в конференц-зале НСК прошло предматчевое совещание по организационным вопросам, на котором, в частности, было утверждено, в каких комплектах формы проведут игру обе команды.

    Смотрите также: "Динамо" vs "Янг Бойз". Все голы и лучшие моменты матча

    "Хозяева поля сыграют в синей форме (голкипер — в зеленой), а гости — в полосатой оранжево-черной (голкипер — в черной)", — сказано на сайте киевлян.

    Во время футбольного матча за порядком следить около 1000 правоохранителей, сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

    Полиция Киева/Facebook, 22 октября 2017

    Напомним, киевское "Динамо" сыграло вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского клуба "Янг Бойз". Поединок, состоявшийся на НСК "Олимпийский" в Киеве в четверг вечером, завершился со счетом 2:2.

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