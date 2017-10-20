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    Фотоленты

    "Динамо" - "Янг Бойз": кровавая ничья на "Олимпийском" в Киеве

    (обновлено: )251
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич признался, что его команда заплатила большую цену за ничью в матче против швейцарцев
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы "Динамо" - "Янг Бойз"
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Мбокани сравнял счет после первого пропущенного "Динамо" гола
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Швейцарцы открыли счет в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против киевского "Динамо" уже на 17 минуте
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы "Динамо" - "Янг Бойз"
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Николай Морозюк забил красивый штрафной
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Защитник киевлян Домагой Вида получил серьезную травму в концовке матча
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    У Виды диагностировали глубокое рассечение и сотрясение мозга
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)

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    Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич признался, что его команда заплатила большую цену за ничью в матче против швейцарцев

    Киевское "Динамо" сыграло вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского клуба "Янг Бойз". 

    Поединок, состоявшийся на НСК "Олимпийский" в Киеве в четверг вечером, завершился со счетом 2:2.

    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    "Динамо" - "Янг Бойз": кровавая ничья на "Олимпийском" в Киеве

    Гости "распечатали" ворота киевлян уже на 17-минуте после точного удара Ассале. Мбокани сравнял счет на 34-ой минуте, однако уже на 40-ой минуте все тот же Ассале оформил дубль. Вновь установил паритет Морозюк на 49-ой минуте, эффектно пробив штрафной. 

    Смотрите также: "Фейеноорд" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча

    Концовка матча была омрачена серьезной травмой, которую получил защитник киевлян Домагой Вида при столкновении с швейцарским игроком. Врачи диагностировали у хорватского легионера рассечение и сотрясение мозга. Истекая кровью, Вида покинул поле, не доиграв до конца.

    Несмотря на ничью в домашнем матче, подопечные Александра Хацкевича лидируют в группе В, имея после в своей активе 7 очков. 

    Смотрите также: "Заря" vs "Герта". Волевая победа луганчан во Львове 

    Напомним, в четверг еще одна украинская команда — луганская "Заря" — сыграла в Лиге Европе, добыв важную победу над немецкой "Гертой" со счетом 2:1. 

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