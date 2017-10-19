наверх
20.10.201701:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Динамо" теряет очки в домашнем матче Лиги Европы против "Янг Бойз"

    (обновлено: )9010
    Матч группового этапа Лиги Европы, состоявшийся на НСК "Олимпийский" в Киеве в четверг вечером, завершился со счетом 2:2. После трех туров "Динамо" лидирует в своей группе с 7 очками.
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    bscyb.ch

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" сыграло вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского клуба "Янг Бойз". 

    Матч Фейеноорд - Шахтер. Видео
    ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ
    "Фейеноорд" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча

    Поединок, состоявшийся на НСК "Олимпийский" в Киеве в четверг вечером, завершился со счетом 2:2.

    Гости "распечатали" ворота киевлян уже на 17-минуте после точного удара Ассале. Мбокани сравнял счет на 34-ой минуте, однако уже на 40-ой минуте все тот же Ассале оформил дубль. Вновь установил паритет Морозюк на 49-ой минуте эффектно пробив штрафной. 

    Читайте также: Результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов, сыгранных в среду

    Несмотря на ничью в домашнем матче подопечные Александра Хацкевича лидируют в группе В, имея после в своей активе 7 очков. 

    Напомним, в четверг еще одна украинская команда — луганская "Заря" — сыграла в Лиге Европе, добыв важную победу над немецкой "Гертой" со счетом 2:1. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове
    Протестующие под Верховной Радой, 19 октября 2017
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Операционная
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Министерство образования и науки Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии