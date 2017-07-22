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    "Динамо" - "Шахтер": матч завершился победой киевлян

    (обновлено: )33502
    Единственный мяч в матче второго тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" забил нападающий Дьёмерси Мбокани.
    Матч Динамо - Шахтер
    shakhtar.com

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Матч второго тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист", завершился победой киевской команды.

    Мяч на 46 минуте забил нападающий Дьёмерси Мбокани.

    "Горняки" в третьем туре сыграют в гостях со "Сталью" из Каменского, динамовцы примут львовские "Карпаты".

    Смотрите также: "Шахтер" — "Динамо". Матч за Суперкубок Украины

    Арбитр матча – Юрий Можаровский (Львов). Ассистенты – Андрей Скрипка (Кропивницкий), Олег Плужник (Харьков). Четвертый арбитр – Виталий Романов (Днепр). Наблюдатель арбитража – Александр Кран (Харьков).

    На минувшей неделе после второго гола в матче за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" болельщики киевского футбольного клуба закидали поле горящими файерами.

     

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