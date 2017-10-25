Киевское "Динамо" планирует купить молодого румынского полузащитника

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" может подписать 18-летнего полузащитника "Ботошани" Олимпиу Моруцану, сообщил накануне президент румынского клуба Валериу Ифтиме.

Ранее Ифтиме сообщил, что "один украинский клуб" предложил за игрока 1,5 миллиона евро, а теперь руководитель уточнил, что речь идет о "Динамо".

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"У меня есть хорошее предложение по Олимпиу и рассчитываю, что летом он покинет клуб. Олимпиу еще ребенок, которому нужны помощь и внимание. У нас еще есть время, чтобы ответить на предложение "Динамо", — цитирует Ифтиме Prosport.ro.

Отмечается, что трансфер может состояться уже зимой.

Моруцану в текущем сезоне провел за "Ботошани" 12 матчей и забил 1 гол в чемпионате Румынии.

Ранее сообщалось, что тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич требует наказать арбитра матча с "Шахтером".